Ministerul, condus de Martin Marinucci, a deturnat fragmentul pentru a-l transforma într-un mesaj de prevenire privind siguranţa rutieră şi precizează că atacantul în vârstă de 33 de ani conducea fără permis.

Ministerul Transporturilor din Argentina a publicat un videoclip în care fostul atacant al PSG apare la volanul unei maşini, însoţit de actriţa Eugenia „La China” Suarez, care este fără centură de siguranţă şi cu partea superioară a corpului scoasă pe geam.

ICARDI AL VOLANTE CON LICENCIA VENCIDA 🚘⚠️ Eugenia “la China” Suárez se quitó el cinturón y sacó gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras Mauro Icardi continuaba conduciendo. Ante la difusión del video, constatamos que Icardi tenía su licencia de conducir vencida. pic.twitter.com/lV5rFGbD1w

Departamentul Transporturilor a anunţat, de asemenea, o suspendare preventivă a permisului său până în... 2099. Dacă doreşte să deţină din nou un permis, fostul atacant al echipei Inter Milano va trebui să fie „evaluat pentru a se stabili aptitudinea sa de a conduce.”

Icardi nu a ezitat să răspundă, precizând că permisul de conducere argentinian trebuie predat în cazul în care persoana respectivă deţine un permis european. Or, jucătorul afirmă că deţine un permis italian valabil până în 2029 şi că această măsură a administraţiei nu este decât o manevră „pentru a atrage puţin atenţia mass-mediei”.

Argentinianul ajunge să atace frontal Ministerul Transporturilor din ţara sa: „Ocupaţi-vă de repararea străzilor, ca să putem avea o circulaţie mai bună în ţara noastră, în loc să vă petreceţi timpul pe Twitter şi să vă scărpinaţi în fund... Încetaţi să mai minţiţi oamenii şi treceţi la treabă.”

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