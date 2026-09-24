FOTO ȘI VIDEO Scandal de proporții: permisul starului din fotbal, suspendat până în 2099! De ce e acuzat în Argentina

Scandal de proporții: permisul starului din fotbal, suspendat până în 2099! De ce e acuzat în Argentina Fotbal extern
SPORT.RO
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Fără contract de când a părăsit Galatasaray în această vară, Mauro Icardi s-a remarcat pe reţelele sociale în urma unei dispute cu Ministerul Transporturilor din Argentina.

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Din articol

Mauro Icardi și Eugenia „La China” Suarez

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Permisul de conducere al lui Mauro Icardi, suspendat de autoritățile argentiniene până în anul 2029

Ministerul Transporturilor din Argentina a publicat un videoclip în care fostul atacant al PSG apare la volanul unei maşini, însoţit de actriţa Eugenia „La China” Suarez, care este fără centură de siguranţă şi cu partea superioară a corpului scoasă pe geam.

Ministerul, condus de Martin Marinucci, a deturnat fragmentul pentru a-l transforma într-un mesaj de prevenire privind siguranţa rutieră şi precizează că atacantul în vârstă de 33 de ani conducea fără permis. 

Departamentul Transporturilor a anunţat, de asemenea, o suspendare preventivă a permisului său până în... 2099. Dacă doreşte să deţină din nou un permis, fostul atacant al echipei Inter Milano va trebui să fie „evaluat pentru a se stabili aptitudinea sa de a conduce.”

Icardi nu a ezitat să răspundă, precizând că permisul de conducere argentinian trebuie predat în cazul în care persoana respectivă deţine un permis european. Or, jucătorul afirmă că deţine un permis italian valabil până în 2029 şi că această măsură a administraţiei nu este decât o manevră „pentru a atrage puţin atenţia mass-mediei”.

Argentinianul ajunge să atace frontal Ministerul Transporturilor din ţara sa: „Ocupaţi-vă de repararea străzilor, ca să putem avea o circulaţie mai bună în ţara noastră, în loc să vă petreceţi timpul pe Twitter şi să vă scărpinaţi în fund... Încetaţi să mai minţiţi oamenii şi treceţi la treabă.”

News.ro

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