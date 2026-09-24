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După un prim campus pentru portari de succes la Oradea în vară (22-26 iunie și 29 iunie - 3 iulie), la care a participat și portughezul Nuno Claro, triplu campion al României ca jucător cu CFR Cluj, acum antrenor, DLB Goalkeeper Academy organizează în această toamnă un eveniment similar în Cluj.

Mai exact, în perioada 9-11 octombrie (program zilnic 09:00-10:45 și 17:00-18:45), în colaborare cu Baza Sportivă Someșul Gilău, se va desfășura un nou campus, dedicat portarilor și jucătorilor de câmp, la care vor fi prezenți antrenori profesioniști din Italia, Germania și Portugalia.

Printre aceștia se numără Hans-Peter Berger, fost internațional austriac care a jucat în Austria și Portugalia, iar ca antrenor de portari a lucrat atât la nivel de națională (reprezentativele de juniori U15-U19 de la Viena), cât și la nivel de club (la mai multe echipe din Super Liga Chinei).

Va fi prezent și Francesco Rossi, care a lucrat la Venezia inclusiv cu Ionuț Andrei Radu, portarul titular al naționalei.

Prima academie de portari din vestul țării

DLB Goalkeeper Academy operează în parteneriat cu HPB Torwart Akademie din Salzburg și este condusă de fostul internațional român de juniori Denis Lungu-Bocean (prezent la turneul final EURO U-19 din 2022).

”Prima academie de portari din vestul țării” s-a lansat oficial chiar de Ziua Națională a României, 1 decembrie 2025.

Alături de Denis Lungu, antrenori sunt Alin Goia (de curând numit antrenor de portari la Augsburg II), Nuno Claro (care ca jucător a câștigat 8 trofee cu CFR Cluj), Fila Karoly (fostul internațional de juniori, acum la CAO - Club Atletic Oradea), Sergiu Nuță și Nicușor Zărnescu (care pregătesc portari la Centrul de Excelență Bavaria și, respectiv, Austria Salzburg).