Piturca, despre esecul CSA Steaua: "Pentru o echipa nou infiintata, nu e un capat de tara!" Cere interventia FRF

CSA Steaua va juca in Liga a 4-a si in sezonul viitor.

Victor Piturca cere interventia Federatiei pentru ca echipele cu nume mare din fotbalul romanesc sa ajunga cat mai repede in Liga I.

Piturca include aici si CSA Steaua.

"Eu cred ca era loc de mai bine. O echipa sustinuta de atatia suporteri cred ca merita mult mai mult."

"Nu e un capat de tara. O echipa nou infiintata, totusi... eu sper ca aceste echipe de traditie sa avanseze, chiar si cu ajutorul Federatiei, fiindca vedem ce inseamna un meci Rapid - Steaua, va imaginati ce inseamna un meci Petrolul - Steaua, Rapid - U Cluj."

"In sensul asta, ca fotbalul sa revina putin in prim plan, e bine ca aceste echipe sa fie ajutate sa ajunga in ligile superioare", a spus Piturca.