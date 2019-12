Pielea lui spune o intreaga POVESTE! Incredibil: cum arata Enache dupa ce s-a tatuat pe aproape TOT corpul

Gabi Enache a revenit la Astra. Spera ca 2020 sa fie anul lui.

Fostul stelist isi petrece vacanta de iarna la Budapesta, alaturi de iubita sa. Enache a postat pe Instagram o imagine in care se observa si noile 'achizitii' in materie de tatuaje. Fotbalistul e desenat pe aproape intregul corp!



Pe langa citatele pe care si le-a scris pe piept si pe abdomen, Enache are imprimat si sloganul 'Forever Young'. Pentru brate si umeri, mijlocasul a ales cateva motive simbolice, iar pe gat are desenate aripi.