Pica transferul lui Qaka la FCSB? CSMS Iasi asteapta banii de la Becali: "Jucatorii n-au plecat din vacanta din cauza asta"

Qaka a fost prezentat oficial la FCSB, insa banii pe transfer nu au ajuns la Iasi.

UPDATE: CSMS Iasi a primit o parte din banii pentru Qaka in cursul zilei de azi, iar urmatoarea transa va fi livrata in urmatoarele zile.

„Am vorbit cu domnul Valeriu Argaseala si mi-a spus ca au virat in contul clubului nostru o parte din bani, in urma cu putin timp. Ne-au spus ca au unele probleme si ca vor achita diferenta peste cateva zile, in maxim o saptamana. Din ce am inteles, am primit aproximativ jumatate din suma. Important este ca am primit o parte din bani si putem face platile catre jucatori, pentru a putea pleca in vacanta”, a declarat Starica pentru ProSport.

CSMS Iasi a fost nevoita sa-l vanda pe Qaka pentru a supravietui, insa iesenii inca mai asteapta banii de la Becali.

Cei 400.000 de euro trebuiau achitati in momentul transferului, insa FCSB nu a platit.

Presedintele de la Iasi sustine ca sunt jucatori neplatiti care nu au plecat in vacanta, iar situatia lor depinde de banii de pe Qaka.



"Noi asteptam banii in cursul zilei de vineri sau cel tarziu luni. Nu au intrat nici pana astazi. Sunt unii jucaori care nu au plecat inca in vacanta, pentru ca asteapta sa-si primeasca salariile restante din banii de la FCSB. Sper ca gruparea bucuresteana sa trimita totusi banii in cel mai scurt timp”, a declarat presedintele Iasului, Adrian Ambrosie, potrivit Prosport.

Qaka a semnat pe 5 ani cu FCSB si are o clauza de reziliere de 20 de milioane de euro.