Cu MARADONA sau cu Steven Gerrard?! FCSB in fata unor nume URIASE in Europa! AICI sunt posibilii adversari din Europa League

Pentru prima oara dupa 5 ani, FCSB incepe sezonul international in Europa League, si nu in Champions League!

Echipa lui Dica nu stie inca daca va intra in ce tur preliminar va intra in competitie. Daca CSU Craiova ia Cupa, atunci FCSB intra din turul 2 preliminar al competitiei. In schimb, o surpriza din partea lui Hermannstadt i-ar aduce inca doua saptamani de pauza. Steaua ar incepe meciurile oficiale in prima parte a lunii august. Stelistii vor fi capi de serie atat in turul 2, cat si in turul 3 preliminar din Europa League.

Conform GSP, FCSB ar putea da peste Maradona sau peste Steven Gerrard chiar la primul joc european. Argentinianul a preluat-o recent pe Dinamo Brest din Belarus. Echipa din spatiul ex sovietic intra si ea in turul 2 preliminar din liga pe culoarul non-capilor de serie. Gerrard e din aceasta vara antrenor la Rangers. Va incepe anul european tot in turul 2.

Pentru accesul in grupe, ros-albastrii vor trebui sa treaca in total 3 tururi preliminare, inclusiv play-off-ul. Orice rezultat negativ in dubla mansa nu-i mai lasa nicio sansa la Europa. Steaua va fi eliminata si nu va mai avea ocazia unei recalificari, asa cum se intampla in sezoanele trecute, cand pica din Champions League.

Posibili adversari turul 2:

TSKA Sofia, Levski, Rangers, Hapoel Haifa, Jagiellonia, Gornik Zabrze, Dinamo Tbilisi, Fola Esch, Mladost, Sarpsborg, Dinamo Brest, Rabotnicki, Kalju, Irtis Pavlodar

Posibili adversari turul 3:

Istanbul Basaksehir, Hajduk, Lech, Vitesse, Osjek, Brondby, Zalgiris, Dundalk, Hafnarfjordur, Qabala, Nordsjaelland, Asteras



Play-off:

Leipzig, Atalanta, Bordeaux, Burnley, Feyenoord, Partizan, Maribor, Rjeka, Molde, Ufa