Dinamo primeste sfaturi de la rivali! Duckadam spune ca echipa trebuie sa porneasca din Liga 4: "Este o carpeala ce fac acum. Trebuie sa intre in faliment!"

Helmut Duckadam, presedintele de imagine de la FCSB, stie ce ii trebuie lui Dinamo pentru a renaste.

Suporterii doresc sa se implice la clubul din Stefan cel Mare, iar cei din asociatia ADPD vor chiar sa preia echipa de la Ionut Negoita. Totusi, fostul mare postar stelist spune ca pe termen lung, eforturile suporterilor nu vor da roade, iar cea mai buna solutie ar fi ca Dinamo sa inceapa de jos, din Liga 4.

"Cu tot respectul pentru cei de acolo, pentru Ionel Danciulescu, Dinamo trebuie sa inceapa de la zero! Trebuie sa intre in faliment si sa o ia de la capat, asa cum a fost la Rapid.

Sa plece din Liga 4, dar fara datorii, cu un buget mai mic, mai ales ca n-au stadion, n-au nimic.

Ce fac suporterii este de aperciat. Si fanii, dar si Danciulescu, cel care incearca sa faca si el rost de bani, dar este o carpeala. Pe termen mediu nu au vreo perspectiva", a spus Duckadam, la PRO X.

Duckadam spune ca Liga 1 trebuie sa revina cat mai curand.

"Toata lumea se gandeste cam cand ar putea sa inceapa campionatul. Parerea mea e ca trebuie sa se inceapa odata, pentru ca, in primul rand, trebuie sa ne obisnuim cu acest virus, trebuie sa traim cu el, nu putem sta acasa o viata intreaga. In Germania deja vor incepe scolile... viata trebuie sa-si urmeze cursul. Stai acasa o luna, doua, e deja foarte mult. Am prieteni care au firme foarte puternice. Au zis ca mai rezista 2-3 luni. Trebuie sa incepem totul, inclusiv campionatul", a declarat fostul mare portar.