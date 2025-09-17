Liviu Ciobotariu (54 de ani) a plecat de la Petrolul în urma rezultatelor modeste din primele nouă etape, astfel că șefii clubului au început deja să-i caute un înlocuitor.



Petrolul l-a ales pe Florin Pîrvu



Conducerea Petrolului vrea să găsească un antrenor care să scoată echipa din subsolul clasamentului. Prahovenii au șase puncte după nouă etape și o singură victorie, iar situația este mai mult decât delicată, mai ales după rezultatul de 0-3 din ultima etapă cu Dinamo.



Petrolul a vrut să dea o lovitură de imagine cu aducerea lui Marius Șumudică, dar acesta i-a refuzat pe ploieșteni, astfel că șefii s-au orientat către Florin Pîrvu (50 de ani), scrie GSP.ro.



Antrenorul este sub contract cu divizionara secundă FC Voluntari, iar în această perioadă negociază despărțirea de clubul ilfovean pentru a reveni la Petrolul, acolo unde a mai antrenat în urmă cu un an și jumătate.



Comunicatul oficial: "Ciobi", OUT!



„FC Petrolul Ploiești și Liviu Ciobotariu au ajuns la un acord privind încheierea raporturilor contractuale.



Numit în funcția de antrenor principal al echipei noastre în această vară, Ciobotariu i-a condus pe „lupi” în primele 9 etape ale ediției curente de campionat, dar, din păcate, rezultatele nu au fost cele așteptate. Cu un parcurs în care s-au regăsit cinci înfrângeri, trei remize și o singură victorie, Petrolul ocupă, momentan, poziția a 14-a în Superliga.



Mulțumim, Liviu Ciobotariu și mult succes în continuare!”, s-a arătat pe contul oficial de Facebook al Petrolului.

