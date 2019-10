Petrescu ameninta ca CFR-ul nu va mai respecta regula U21! Antrenorul campioanei s-a enervat si vrea sa joace fara juniori! Ce risca

Din articol Ce risca CFR daca Dan Petrescu nu va mai introduce niciun jucator sub 21 de ani

Dan Petrescu nu mai vrea sa bage jucatori sub 21 de ani.

Tehnicianul celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu, este foarte indignat de faptul ca Botosani a mers mai departe in Cupa Romaniei chiar daca moldovenii nu au respectat regulamentul, care spune ca fiecare echipa trebuie sa aiba in lot minim 6 jucatori formati la nivel national. Botosani, in partida de cupa cu CFR a avut doar 5 jucatori, insa formatia antrenata de Marius Croitoru nu a fost exclusa din competitie, ci doar amendata cu 6000 de euro.

"Adversarul recunoaste ca a gresit si ca merita sa piarda. La noi in Romania a fost data doar o amenda sau nu stiu ce a fost. Ceva care pe mine ma uimeste, sincer, nu am mai vazut asa ceva. Au platit 6000 de euro si gata. Le-am zis conducatorilor mei sa tina 6000 de euro la fiecare meci, ca o sa fac ce vreau. Nu o sa bag niciun jucator sub 21 de ani, o sa bag numai straini, ca platim 6000 de euro euro. Asta e, s-a creat un precedent foarte urat cu aceasta decizie. Asta nu inseamna ca noi vrem sa ne calificam neaparat asa, dar cand si adversarul recunoaste ca a gresit, normal trebuia sa se ia doar o decizie si aceea era sa castigam meciul", a spus Dan Petrescu la conferinta de presa.

Daca Petrescu nu va mai baga niciun jucator sub 21 de ani, este posibil ca CFR sa piarda acel meci la masa verde cu 3-0, dar si sa primeasca o amenda mai mare decat cea primita de Botosani.