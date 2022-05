Singurul gol al meciului a fost marcat de Ivan Mamut, în minutul 87, care a trimis cu călcâiul din apropierea careului mic. În urma victoriei, FCSB a revenit la două lungimi de CFR Cluj în campionat, cu două etape înainte de finalul play-off-ului, ultima fiind meciul direct.

Victoria a fost și o revanșă pentru echipa lui Toni Petrea, în contextul înfrângerii din turul play-off-ului, iar oficialii FCSB-ului au savurat-o cu atât mai mult cu cât atmosfera din tribune a fost una incendiară. Tribunele au fost pline de fanii olteni, care și-au încurajat echipa pe toată desfășurarea partidei, dar la final și-au făcut simțită prezența și fanii roș-albaștrilor.

Toni Petrea a explicat momentul amuzant cu Laurențiu Reghecampf

Antrenorii celor două echipe au fost protagoniștii unui moment amuzant în startul meciului, fiind surprinși râzând, după ce Reghecampf a mers să îi salute pe oficialii echipei adverse. Cei doi au avut un schimb de replici, care i-a binedispus vizibil.

La finalul meciului, Toni Petrea a explicat la conferința de presă momentul, dezvăluind care a fost discuția care i-a adus zâmbetul pe buze.

„Nu s-a întâmplat nimic, i-am zis că inițial am vrut eu să mă duc către banca lui, știu că are niște superstiții și nu am mai apucat. Zic: 'ai venit repede să ții de superstiția ta'. Asta a fost tot”, a declarat Toni Petrea la conferința de presă.

CFR Cluj (54p) va juca în următoarea etapă cu Universitatea Craiova, acasă, în timp ce FCSB (52p) va evolua contra lui FC Voluntari, în deplasare. În ultima etapă a campionatului, cele două se vor întâlni în meci direct, cu bucureștenii gazde.