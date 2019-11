Performanta pe gratis! S-a strigat iar "Sa vina banii la baieti!" in vestiarul CFR-ului! Situatie incredibila la campioana Romaniei

Din articol Dan Petrescu a vorbit despre restante si la meciul cu Poli Iasi

Chiar daca CFR Cluj merge foarte bine in acest sezon, jucatorii au prime restante.

CFR Cluj e pe primul loc in campionat si e la doar un punct de calificarea in primavara europeana, insa dupa victoria 1-0 cu Rennes, elevii lui Dan Petrescu au strigat din nou in vestiar celebrul "Sa vina banii la baieti!".

Potrivit GSP, jucatorii nu si-au primit nici banii pentru titlul din 2019.

Totusi, clubul a incasat foarte multi bani din competitiile la care a participat. In acest sezon, CFR Cluj a luat 8,5 milioane de euro din cupele europene si 3,5 milioane de euro, jumatate din banii pe drepturile TV pentru castigarea campionatului.

Clubul le-a promis jucatorilor ca le va plati saptamana viitoare 1 milion de euro, adica o treime din totalul bonusurilor.

Intre 120.000 si 180.000 de euro se situeaza valorile bonusurilor pe care ar trebui sa le incaseze fotbalistii de la CFR Cluj. In total, jucatorii si staff-ul tehnic ar trebui sa ia in total 3 milioane de euro.

Dan Petrescu le-ar fi promis jucatorilor ca banii vor intra lunea viitoare. "Probabil luni ajung banii la noi si saptamana viitoare veti incasa primele, va promit 200%!", le-ar fi spus antrenorul la sedinta de pregatire de dupa meciul cu Rennes.

"Jucatorii asteapta primele, le astept si eu, toti le asteptam. Cand muncesti trebuie sa si primesti. Dar asta e o problema generala in Romania. Numai la FCSB n-am auzit niciodata de asa ceva. Pana nu va fi totul la zi, vor fi probleme", a spus atunci antrenorul.