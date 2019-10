Contra l-a chemat de urgenta pentru meciul cu Norvegia si e cerut DIRECT TITULAR: "E cel mai bun din Romania!" Becali l-a vrut, dar FCSB a ratat transferul

Romania - Norvegia se joaca marti seara, ora 21:45, IN DIRECT LA PROTV.

Romania se afla in fata unui meci capital. Marti, in direct la ProTV, elevii lui Contra isi joaca sansele de a fi la EURO in fata Norvegiei si in fata unui stadion plin de copii.

Contra are mari batai de cap inaintea partidei. Ambii fundasi centrali titulari, Chiriches si Grigore, s-au accidentat. Contra i-a chemat de urgenta pe Burca, de la CFR, si pe Cristea de la FCSB pentru a-i inlocui pe cei doi.

Valeriu Iftime, fostul patron al lui Burca la Botosani, il cere pe fundasul CFR-ului in primul "unsprezece" la meciul cu Norvegia. Iftime il vede pe Burca mai pregatit pentru un duel cu atacantii nordici decat pe Nedelcearu sau Rus, fundasii care au terminat pe teren partida cu Insulele Feroe.

"Eu nu sunt selectioner, dar Contra trebuie sa il bage titular pe Burca cu Norvegia. La aceasta ora, după ce Chiriches s-a accidentat, Andrei este cel mai bun fundas al Romaniei. Da, ati auzit bine! Este cel mai bun fundas din lotul Romaniei chiar si la jocul aerian, iar meciul cu Norvegia o sa fie unul de mare lupta. Burca nu va avea trac, deoarece el a jucat meciuri tari internationale si pentru CFR. Eu zic ca, daca tot l-ai adus pe Burca la nationala, atunci trebuie sa il si bagi titular. Nu trebuie sa il aduci asa doar la numar. Nu am nimic cu Nedelcearu sau Rus, dar Burca este mai bun ca amandoi pentru acest meci de mare lupta", a declarat Valeriu Iftime pentru ProSport.

Burca ar fi putut veni la nationala acum din postura de jucator al FCSB. Gigi Becali a dorit sa-l transfere pe fundasul central in varsta de 26 de ani, insa Mihai Stoica a considerat la acel moment ca Burca nu este potrivit pentru FCSB.