FEROE - ROMANIA | Contra cheama de urgenta doi jucatori la lot! Anuntul facut imediat dupa meci: fotbalisti de la FCSB si CFR, asteptati in cantonament

Romania a castigat cu greu in Feroe. Toate cele trei goluri au venit in ultimul sfert de ora.

Cosmin Contra este multumit de victorie, insa are motive de ingrijorare pentru meciul cu Norvegia. Dragos Grigore s-a accidentat inaintea meciului, iar Chiriches s-a accidentat in timpul partidei cu Feroe.

Contra a anuntat ca va chema doi jucatori la lot. Cristea, fundasul FCSB, si Burca, fundasul CFR-ului, vor veni de urgenta la lot.

"Sunt trei puncte meritate, am dominat tot meciul. Avem probleme in a crea ceva in fata unei echipe care se baricadeaza in aparare. Si Florin Andone a avut o ocazie mare si putea sa marcheze. Ce daca au avut ei cea mai mare ocazie a primei reprize? Felicit baietii pentru ca nu a fost un meci usor. Am incercat sa-i fac sa fie lucizi, le-am spus la pauza ca sigur vor cadea din punct de vedere fizic. Le-am spus sa fie calmi si asta au facut. Probabil ca Chiriches are ruptura si vor trebui sa vina doi jucatori in cantonament. Probabil, cei care au mai fost: Cristea de la FCSB si Burca de la CFR. Keseru are probabil o contractura. Sper sa castigam cu Norvegia si Suedia. Daca se pregatesc cum s-au pregatit saptamana asta, putem castiga", a declarat Contra pentru ProTV.