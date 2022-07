Pe lângă Viktor Orban, la meciul lui Sepsi au asistat selecționerul Ungariei, Marco Rossi, dar și antrenorul reprezentativei U21 a maghiarilor, Zoltan Gera. Toți cei trei au fost prezenți la Sfântu Gheorghe după ce au fost invitați de Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, club susținut de Guvernul Ungariei.

Jucătorul lui Sepsi care poate lăsa naționala României pentru cea a Ungariei

Attila Hadnagy, directorul sportiv al lui Sepsi, a intervenit la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena, și a lăsat de înțeles că singurul jucător de la Sepsi care poate ajunge la naționala Ungariei este portarul Roland Niczuly (26 de ani).

Niczuly, portar cu aproape 200 de meciuri la Sepsi, s-a arătat nemulțumit recent de faptul că nu primește niciun semn din partea FRF și a spus că se gândește la posibilitatea de a juca pentru naționala Ungariei, dacă va avea această posibilitate.

"Prima oară pe noul stadion în Conference League, stadionul plin, a fost o atmosferă extraordinară. Oameni foarte importanți veniți la meci, care ne-au susținut. Și pe noi ne-a surprins venirea lui Viktor Orban. Am fost foarte bucuroși. A venit și selecționerul Ungariei, Rossi. Și domnul Stoichiță a venit și a văzut un meci bun.

Avem jucători interesați, Ștefănescu, Păun, Niczuly, care să nu uităm că e unul dintre cei mai buni portari din țară. Repriza noastră a fost a noastră în totalitate. Eu zic că au văzut jucători importanți. (n.r - ce jucător ar putea lua selecționerul Ungariei) Poate pe Aganovic, croatul Aganovic. Am glumit (n.r - râde). Nu prea are ce să ia de la noi. Poate pe Niczuly, dacă nu îl ia la naționala României.

Nu cred că avem noi puterea să ne luptăm la titlu cu FCSB, CFR și Craiova. Nu avem bugetul lor, nu avem lotul lor, dar pot să zic că vom fi o nucă tare. S-a văzut și în prima etapă, la Craiova, dar și în Supercupă, cu CFR. Acum avem un lot mai bun, cu dubluri pe posturi. Oricine intră de pe bancă face diferența", a spus Hadnagy, la Ora Exactă în Sport.

Roland Niczuly, care a mai evoluat la Universitatea Cluj și Unirea Târlungeni, joacă la Sepsi din 2016, iar până în prezent a strâns 189 de meciuri între buturi, în 68 dintre ele reușind să își mențină poarta intactă. Portarul nu a fost niciodată convocat la naționala României.

Roland Niczuly, gata să joace pentru naționala Ungariei

Originar din Târgu Secuiesc, Niczuly a anunțat că este gata să joace pentru naționala Ungariei, în cazul în care Edi Iordănescu nu îl va convoca și va primi un semn din partea maghiarilor.

"Ne bucurăm foarte mult că am câștigat trofeul, am făcut o muncă formidabilă de când a venit Mister, am început să legăm victoriile, iar asta este cireașa de pe tort. Am făcut istorie, e o fericire foarte mare în cadrul lotului. Ne-am pregătit foarte bine pentru această finală și am reușit să câștigăm. Vom juca în Conference League, ăsta a fost obiectivul de când nu am prins play-off-ul și ne bucurăm că am reușit să obținem ceea ce ne-am propus.

(n.r - De ce nu a dus mâna la inimă în timpul imnului) Așa am simțit în acel moment. Nu am de ce să fiu arătat cu degetul, consider că am făcut un sezon bun, n-am primit niciun semn de la naționala României și așa am simțit. Nu am vrut să supăr pe nimeni, asta a fost decizia mea și îmi asum. O spun, dar degeaba o spun eu dacă nu vede cine trebuie. Voi munci în continuare, sper să facem o figură frumoasă în Conference League și poate după aia. Nu am avut nicio discuție cu absolut nimeni, nu a existat acest subiect.

Nu știu dacă ar surprinde o convocare la naționala Ungariei. Prima opțiune e România, dar, dacă va veni un semn din partea Ungariei, nu o voi refuza pentru că e o onoare din partea fiecărui jucător să joace la națională, îți ridică cota, iar dacă nu sunt dorit în țară, voi merge în altă parte, dacă va veni un semn.

E problema lor, selecționerul răspunde de ceea ce se întâmplă la echipa națională și trebuie să respectăm. Eu mă simt pregătit, decizia nu e în mâna mea", a spus Roland Niczuly, în mai, după câștigarea Cupei României.