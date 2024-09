Reacție dură a selecționerul Ungariei după măcelul din Germania: "Să ne fie rușine! Am dispărut de pe teren"

În partida din Liga A disputată la Dusseldorf, Germania a avut doar 1-0 la pauză după reușita lui Niclas Fullkrug din minutul 27. Ungaria s-a prăbușit în actul secund, iar naționala condusă de Julian Nagelsmann a mai marcat de patru ori: Jamal Musiala (58'), Florian Wirtz (66'), Aleksandar Pavlovic (77') și Kai Havertz (81').

Marco Rossi, după Germania - Ungaria 5-0: "Un rezultat rușinos, ar trebui să ne fie rușine de noi"

Marco Rossi, selecționerul Ungariei, a avut un discurs dur după eșecul drastic de la Dusseldorf. Italianul spune că este principalul vinovat și că "ar trebui să ne fie rușine".

Rossi transmite ferm că Ungaria trebuie să arate diferit la următorul meci, cu Bosnia și Herțegovina (marți, 21:45). În caz contrar, selecționerul spune că maghiarii merită să retrogradeze în Liga B.

"În prima repriză am fost competitivi, nu am jucat rău, chiar dacă am comis câteva greșeli. E clar că am vrut să punem presiune pe adversari, însă am lăsat spații, iar Germania a jucat bine. Despre a doua repriză nu mai e cazul să spunem nimic. Când cineva încasează patru goluri într-o perioadă atât de scurtă... trebuie să uităm această repriză.

Este un rezultat rușinos, ar trebui să ne fie rușine de noi. Principalul vinovat în astfel de cazuri este mereu antrenorul, deci eu.

La pauză nu s-a întâmplat nimic special. Am discutat ce trebuie să schimbăm, însă după golul al doilea am dispărut practic de pe teren, ceea ce este inacceptabil când reprezinți Ungaria. În trei zile vom juca împotriva Bosniei și, dacă nu vom putea reacționa corespunzător după acest joc, atunci înseamnă că trebuie să dispărem din această ligă", a spus Marco Rossi, potrivit Nemzeti Sport.

În celălalt meci al grupei, Olanda a obținut și ea o victorie clară în meciul cu Bosnai și Herțegovina, 5-2.