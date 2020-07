Paul Parvulescu este la Agentia Nationala Anti-Doping pentru audieri. Fundasul roman asteapta un verdict dupa ce a recunoscut ca s-a dopat

Fotbalistul in varsta de 31 de ani al echipei Academica Clinceni, a fost audiat astazi si asteapta o decizie finala din partea ANAD.

Fostul jucator de la FCSB a recunoscut intr-o emisiune live ca s-a dopat. El trebuia sa afle verdictul pe 6 iulie, dar nu a primit niciun raspuns de la instiutie.

Jucatorul Academicii Clinceni a fost informat ca trebuie sa se intoarca cu probe si documente ca sa demonstreze ca nu este vinovat.

Parvulescu s-a prezentat optimist la Agentia Nationala Anti-Doping si asteapta verdictul institutiei conduse de fostul arbitru Cristi Balaj.

"Eu la FCSB n-am facut ozonoterapie. Am facut in alta parte, dar nu la Steaua, am facut la o alta echipa din tara. Cand faceam ozonoterapie, a doua zi ma simteam rău. Apoi, in urmatoarea zi eram ok. Nu pot sa spun unde am facut, la ce echipa, pentru ca as pune doctorul de acolo intr-o situatie delicata. Eu n-am facut insuflatii rectale, ci injectii in vena. Nu era ceva wow, iar din punctul de vedere al sanatatii e OK. Dar e doping, da", a declarat Paul Parvulescu in urma cu doua luni pentru Gazeta.