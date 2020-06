"Nu eu, MODERATORUL!" :)) Explicatiile geniale ale lui Parvulescu dupa ce a fost audiat pentru dopaj! Ce a spus in fata comisiei

Paul Parvulescu si-a facut-o cu mana lui! A intrat in atentia Agentiei Antidoping dupa ce a dezvaluit la GSP Live ca s-a dopat intravenos.

Chiar daca in timpul emisiunii a facut afirmatii clare, Parvulescu a incercat sa iasa pe usa din dos in fata comisiei ANAD, care l-a audiat ieri.

Parvulescu a spus ca nu s-a dopat la niciuna dintre echipele pentru care a jucat si ca declaratia sa a fost 'indusa de moderator, care a dus discutia in zona pe care si-a dorit-o el'.

Parvulescu e out din planurile lui Ilie Poenaru la Clinceni cel putin pana pe 6 iulie, cand e urmatoarea data a audierilor. Fotbalistul nu va avea drept de joc cel putin inca o luna si va rata 6 meciuri din playout.

"N-am facut ozonoterapie la FCSB, am facut in alta parte. Cand faceam ozonoterapie, a doua zi ma simteam rau, dar urmatoarea zi eram OK. Nu pot sa spun unde am facut, pentru ca as pune doctorul de acolo intr-o situatie delicata. Eu n-am facut insuflatii rectale, ci injectii in vena. Nu e ceva wow, dar din punctul de vedere al sanatatii e OK. Dar e doping, da!", a spus Parvulescu acum o luna, la emisiunea Gazetei.