Paul Parvulescu e aparat dupa ce a fost suspendat din cauza dopajului! "Nu e ca si cum a omorat pe cineva!" Ce spune antrenorul sau

Parvulescu a fost prins dopat si este suspendat din competitiile oficiale pentru moment.

Paul Parvulescu, jucatorul de la Academica Clinceni, a fost prins dopat si a fost suspendat. Aceasta decizie a venit dupa ce in urma cu cateva saptamani, fostul fundas de la FCSB a spus ca se injecta cu substante interzise.

Ilie Poenaru, antrenorul de la Clinceni, este dezamagit dupa declaratiile elevului sau, cele care au dus la suspendare. Cu toate acestea, Poenaru ii ia aparea si crede ca Parvulescu ar trebui lasat macar sa se antreneze.

"El mi-a zis ca a facut acea declratie in gluma si ca va demonstra la Comisie. Mi-a zis ca e mai mult un dopaj cu vitamine. El trebuie sa isi asume ce a declarat. Dar problema e alta. De ce sa nu il lasi sa se antreneze?

El nu are voie sa se antreneze acum. Pana il judeci, lasa-l sa se pregateasca, ii iei dreptul la munca. El pierde pregatire, iar daca pe 10 iunie, parca atunci va fi audiat, va fi declarat nevinovat, va treui sa o ia de la capat cu pregatirea.

Ce, e in concediu de odihna? E in concediu medical? Lasa-l sa se antreneze, ca nu e ca si cum a omorat pe cineva si daca vine la antrenament exista riscul sa mai omoare pe cineva. E vorba de o treaba care s-a intamplta cu foarte multi ani in urma.", a spus Ilie Poenaru pentru Gazeta.

Academica Clinceni este pe locul 6 in playout, loc care va trebui sa dispute un baraj cu locul 3 din Liga a 2-a. Asadar, Clinceni are nevoie de toti jucatorii apti pentru a se salva de la retrogradare si pentru a evolua in Liga 1 si in sezonul viitor.