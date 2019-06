Patron de Liga I, despre cati bani a pierdut pana acum in fotbal: "Partea buna e ca apar la TV!"

Valeriu Iftime spune ca a pierdut pana acum 8 milioane de euro in fotbal.

Cat de profitabil este fotbalul romanesc pentru investitori? Ne spune Valeriu Iftime, patronul clubului FC Botosani, o echipa cu un parcurs decent in ultimii ani, care are in spate si o comunitate de suporteri.

"Am pierdut foarte multi bani in fotbal, enorm de multi. Becali e singurul care castiga, el are fler. Dar a avut si sansa sa preia o echipa mare, daca era la Alba Iulia nu cred ca reusea."

"Sunt 7-8 milioane de euro pe care i-am pierdut."

"Anul trecut si noi am fost pe profit, dar istoricul asta spune ca suntem pe minus. Inca din sezoanele in care ne aflam in Liga 2, cand dadeam foarte multi bani."

"Acum, dintr-un buget de 4 milioane de euro, 2 milioane vin din drepturile TV. Ca sa produci alte doua milioane, trebuie sa vinzi fotbalisti. Altfel e foarte greu", a spus Valeriu Iftime pentru ProSport.

"Partea buna e ca apar la TV!"



Iftime spune ca exista totusi si o parte buna in toata povestea. Notorietatea castigata in fotbal il ajuta in afaceri.

"M-am ales cu notorietatea. Oamenii care sunt in companiile pe care le conduc au o influenta mare. Ei s-au alaturat proiectelor pentru ca ma cunosc din fotbal si se trateaza altfel problema", a mai spus Iftime pentru ProSport.

FC Botosani a terminat sezonul de Liga I pe locul 8.