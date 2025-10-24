Suedezul cu origini palestiniene execută tumbe acrobatice, iar acum a dezvăluit că în spatele acestor mișcări stă o pasiune mai veche pentru un sport extrem: parkour.



Fotbalistul oltenilor a povestit că în copilărie fotbalul nu era singura lui opțiune și că era atras de activități mult mai periculoase, care îi ofereau adrenalină.



"La început, practicam mai multe sporturi, nu doar fotbal. Jucam baschet, handbal, am făcut chiar şi gimnastică parkour", a explicat Al-Hamlawi, potrivit Orangesport.



Jucătorul Universității Craiova a oferit detalii despre cum a început să practice acest sport urban: "I-am văzut pe cei din clasele mai mari făcând sărituri, urcându-se în copaci, aşa că am început şi eu să mă caţăr în copaci. Normal că e periculos, să te urci la 5, 10 metri, e destul de sus pentru un copil. Dar pentru mine adrenalina e destul de importantă, mai ales când eram mai tânăr".



"I-am șocat pe colegi!"



Vârful transferat de la Slask Wroclaw a recunoscut că acrobațiile sale i-au lăsat fără cuvinte pe coechipierii de la Universitatea Craiova, care nu știau de abilitățile sale ascunse.



"(Le-ai spus colegilor tăi de la Craiova cum sărbătoreşti golurile sau i-ai şocat?) I-am şocat. La fel, Nsimba ne-a şocat pe toţi. Am făcut la fel", a spus atacantul.



Mai mult, Al-Hamlawi pregătește un moment special alături de celălalt atacant acrobat din lotul oltenilor, Nsimba. "E distractiv, sper că vom putea să sărbătorim printr-un backflip împreună cândva", a transmis suedezul.

