Echipa pregătită de Leo Grozavu a bifat nouă victorii până acum, în sezonul regulat, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și un singur eșec!



Pentru FC Botoșani urmează confruntarea de la Ploiești cu Petrolul, de pe stadionul ”Ilie Oană”, care va avea loc luni, 3 noiembrie, de la ora 20:30.



Pariul lui Ilie Dumitrescu: ”Nu mai ratează play-off-ul”



Ilie Dumitrescu, fost internațional român, consideră că FC Botoșani nu poate să mai piardă play-off-ul în clipa de față. Pe deasupra, Dumitrescu susține și că Rapid, Craiova și Dinamo vor fi în play-off în partea a doua a campionatului.



”Nu mai poate să rateze play-off-ul. Acum două săptămâni am zis că nu vor fi în play-off… Botoșani, Rapid, Universitatea Craiova și Dinamo sunt sigure”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit DigiSport.



EXCLUSIV Valeriu Iftime s-a lămurit: ”Ele sunt echipele care joacă la titlu”



„Echipa noastră are o perioadă sportivă foarte bună. (n.r. - Ați vorbit serios când ați spus că vă gândiți la titlu?) Eh, titlu... nu poți să te gândești acum, că nu e momentul. Suntem pe primul loc după 14 etape, dar avem treabă grea. Nu suntem naivi. Sau cel puțin eu. Știu că vor veni din ce în ce mai mulți ambițioși peste noi.



Singurele echipe care ne-au dominat au fost Rapidul în deplasare, dar nu eram într-o zi foarte bună atunci, și când am jucat cu Craiova acasă. La vremea respectivă, mi se părea că sunt mai bune decât noi. Și la Cluj, cu CFR, am avut un noroc extraordinar, dar în rest am câștigat meciurile cu scoruri de minimum două goluri diferență.



Acasă am jucat un fotbal bun și n-am pierdut în deplasare. Nu poți să spui că Botoșaniul e o echipă care e conjunctural acolo. Am jucat cel mai bun fotbal, cel mai bun atac, cel mai bun golaveraj. Punct! Dar suntem foarte atenți și foarte rezervați.



Sunt meciuri în care Dinamo joacă bine. E o echipă cu valoare și clar se gândesc la titlu mai mult decât noi și la fel de mult ca Rapid sau Craiova. Rapid, FCSB și Dinamo sunt echipe care joacă la titlu. Până la ora actuală, am fost mai buni decât ei (n.r. - Dinamo)”, a spus Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

