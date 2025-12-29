Daniel Pancu (48 de ani) a preluat-o pe CFR Cluj la începutul lui noiembrie, după ce ardelenii s-au descotorosit de serviciile lui Andrea Mandorlini, adus în vară în locul lui Dan Petrescu.



Pancu a bifat până acum în Gruia șapte apariții pe banca tehnică și a înregistrat o medie de 2 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Pariul lui Cristi Borcea: ”Va face o treabă extraordinară! Antrenor cu personalitate”



Cristi Borcea și-a exprimat încrederea în Daniel Pancu, despre care a spus că este un antrenor ambițios și cu personalitate, convins că sub conducerea sa CFR Cluj va reuși să urce în clasament.



”Pancu va face o treabă extraordinară la CFR, pentru că e un antrenor ambițios, un antrenor cu personalitate. O să vedeți că și CFR va urca în clasament”, a spus Cristi Borcea pentru Pro TV și Sport.ro.



După 21 de etape, ardelenii se situează pe locul 11 în clasament cu 26 de puncte. Șase victorii, opt remize și șapte eșecuri au consemnat până acum vicecampionii României în noua stagiune.



Cum arată Superliga la final de an

