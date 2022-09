Marcel Pușcaș, președintele lui FC U Craiova, face un pariu cu Gigi Becali și garantează că Andrea Compagno poate înscrie un număr uriaș de goluri în acest sezon dacă va fi lăsat să joace meci de meci și nu se va pune presiune pe el.

Marcel Pușcaș: "Compagno dă 30 de goluri la FCSB, dar trebuie să fie uitat în teren"

Compagno este deja lider în clasamentul golgheterilor din Liga 1, cu șase reușite: cinci pentru FC U Craiova și una în tricoul lui FCSB.

"Dacă se uită domnul Becali și vrea ca cineva să-i dea 30 de goluri anul ăsta, trebuie să-l uite domnul Becali în teren. Din minutul 1, până în minutul 90. Până în vară.

Dacă nu dă 30 de goluri, nu mă mai ocup de fotbal în viața mea. Dar îl uiți în teren, din minutul 1, până în minutul 95, indiferent că îl huiduie, că îl ceartă. Uită-l acolo! Dacă îl schimbi în minutul 25 și mai spui că nu știu ce face, iar apoi îl bagi în minutul 80...", a spus Marcel Pușcaș, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

12 goluri a marcat Andrea Compagno în sezonul trecut la FC U Craiova

Andrea Compagno, lăudat de Gigi Becali după primul meci la FCSB

Doar trei jucători de la FCSB s-au ridicat la așteptările patronului în ultima partidă disputată de „roș-albaștri” în campioanat: 1-3, cu Farul.

„Eu am o zi bună azi, pentru că iau 1,1 milioane în plus. Nu iau trei milioane, iau patru milioane. Că am mâncat bătaie, așa este, dar i-am spus lui Dică și data trecută că e rezultatul mincinos. Am vorbit și aseară după meci, 70% posesie la noi. Nu putem să ne supărăm că am luat un gol pe o greșeală.

Nici noi nu am jucat extraordinar, că am avut trei jucători. Am jucat cu Coman, Compagno și Cordea. Cu trei jucători nu se poate câștiga meciul. Posesia tot la noi, valoarea jucătorului este. Eu i-am spus lui Dică să facă ce vrea că nu mă bag. Dacă vrea să regleze, în minutul 15-20 schimbă doi sau trei. Ești la FCSB, aleargă, mă, muncește, mă! Dacă se pitește, n-are valoare, hai să-l excludem! În iarnă îl dăm înapoi la echipa de la care a venit”, a spus Gigi Becali la Pro Arena, în emisiunea Ora Exactă în Sport.