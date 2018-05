"Asteptam scuze din partea unora! Ma bucur ca am marcat, pentru ca la 22 de ani m-au trimis la plimbare". Reactia lui Cristea dupa golul care poate ingropa Steaua

CSM Iasi 1-0 FCSB | Andrei Cristea a decis meciul in minutul 88, intr-un moment in care gazdele erau in 10 oameni! Eroul iesenilor a vorbit la final!

"Nu stiu daca mai are rost sa le raspundem unora. Va dati seama ca nu a fost usor, cand lumea a vorbit urat de noi. Poli Iasi a aratat ca este o echipa cu onoare si sper ca cei care ne-au aruncat cuvinte urate sa-si ceara acum scuze.

Ei se stiu foarte bine!

Noi nu am fost interesati de cine ia titlul. Am jucat pentru noi si pentru acesti suporteri minunati care au venit la meci!

Asa se intampla in fotbal cand esti concentrat, cand joci ca o echipa.

Ma bucur ca am marcat, desi am fost trimis la plimbare la 22 de ani de Steaua. Nu am jucat ca sa demonstrez ceva, eu doar imi fac treaba pentru echipa mea", a spus Andrei Cristea, eroul iesenilor.