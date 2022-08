Paradoxul Rapid. Mutu e mulțumit de Dugandzic, dar mai vrea un atacant sau îl readuce pe Marzouk în lot  

În acest sezon, atacantul croat are un gol marcat în cinci partide jucate, toate ca titular și integralist. În afară de Marko Dugandzic, Adrian Mutu îi mai are la dispoziție pe atacanții Jakub Vojtus (28 ani / Slovacia), tânărul Alexandru Despa (20 ani) și Younes Marzouk (26 ani / Maroc), ultimul urmând să plece, dacă clubul reușește să mai aducă un vârf pregătit fizic corespunzător. Vojtus se recupereaza după o accidentare survenită în meciul cu CFR Cluj.



"E important golul, dar și munca pe care o depune în teren"

"Am discutat cu Marko, așa cum am discuții cu fiecare jucător, în fiecare zi. Am avut și vom avea discuții, în continuare. Este foarte important golul, pentru un atacant. Și pentru mine, și pentru echipă. Orice gol poate să aducă puncte. Dar, la fel de importantă este munca pe care o depune în teren și faptul că ne ajută foarte mult. E un atacant puternic, care reușește să țină de minge și să ajute echipa să iasă din propriul teren. Sau să respire, în anumite cazuri. Eu sunt foarte mulțumit de Marko până acum. Normal, mi-aș fi dorit să marcheze la fiecare meci, dar contează și munca pe care o face în folosul echipei.

Mai vine un atacant gata de joc sau este reactivat Marzouk



Noi ne-am dori să mai transferăm un atacant. Ideea e că nu ne grăbim. Încercăm să analizăm bine ce atacant aducem. Dacă este pregătit să ne ajute, din momentul în care îl transferăm. Pentru că nu are rost să așteptăm o lună sau două pentru a-l pregăti. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, Marzouk va reintra în lot. De altfel, el se antrenează normal cu noi. El nu are probleme fizice sau medicale. Dacă voi avea nevoie de el, va veni pe loc", a declarat Adrian Mutu.

Foto - Gabriel Chirea