A fost dat la o parte Alex Albu după ratarea penalty-ului de la Cluj? Mijlocașul de la Rapid a pus capăt speculațiilor

Mijlocașul central a executat slab lovitura de pedeapsă, iar de atunci nu a mai fost titular, zvonindu-se că ar fi existat anumite discuții în el și Adrian Mutu.

Fotbalistul de 29 de ani a făcut o serie de declarații prin intermediul cărora a lămurit situația sa și relația pe care o are cu tehnicianul din Giulești, în urma ratării de la Cuj.

"Nu e nimic între noi, nu avem nicio problemă, chiar suntem foarte bine, râdem, glumim, aşa a decis dânsul să joace, sunt pregatit 100% şi, când se va apela la mine, voi da totul.

(n.r. - despre penalty-ul ratat cu CFR) Nu, pe mine nu m-a afectat şi nu a afectat pe nimeni, într-adevăr, cu puţină şansă sau dacă eram eu mai hotărât, pentru că m-am schimbat în ultima secundă la penalty, aveam un punct în plus şi automat era altceva, dar nu m-a afectat, pentru că au ratat mari fotbalişti, Baggio, Messi, Ronaldo.

(n.r. - de ce nu ai jucat cu FCSB?) Am avut o problemă medicală chiar înainte de ziua precedentă a jocului şi nu am vrut să riscăm, pentru că puteam risca să stau o lună. Da, ceva muscular şi nu am vrut să riscăm, pentru că putea să se întindă de tot şi aşa am preferat să ne luăm o marjă de siguranţă", a declarat Alex Albu, pentru Orange Sport.