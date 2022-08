Rapid - UTA Arad 1-0 | Adrian Mutu a lăudat doi jucători după victoria de pe Giulești 

Rapid s-a impus în runda a șasea din Superligă. Giuleștenii au primit vizita UTA-ei, iar diferența a fost făcută de golul superb al lui Junior Morais (36 ani), care l-a învins pe Balauru (32 ani) cu un șut de la 35 de metri.

Adrian Mutu (43 ani) a ținut să-i laude pe Horațiu Moldovan (24 ani) și Răzvan Onea (24 ani) pentru evoluția contra arădenilor. Totodată, antrenorul giuleștenilor remarcă o creștere a nivelului în Liga 1, pe care o consideră benefică pentru fotbalul românesc.

Adrian Mutu: „Fără presiune nu se poate!”

„Un meci greu, am jucat contra unei echipe bune. Vreau să îl felicit pe Ilie Poenaru și echipa sa. Au jucat deschis, a fost un meci intens. Am avut ocazia să facem 2-3 la 0, dar și Moldo a avut o intervenție la ultima fază. A fost o fracțiune de secundă, nu am avut timp să reacționez. Dacă jucam mult mai simplu, nu se ajungea acolo.

Vreau să-l felicit pe Onea pentru meciul pe care l-a făcut. A rezistat 90 de minute după 6 luni.

Important e că 3 puncte au rămas în Giulești și de luni pregătim meciul cu Sepsi. Eu cred că e un campionat puternic. Sunt meciuri în care se poate întâmpla orice, sunt echipe bune care pot obține puncte. E un campionat mai dificil decât în anii trecuți. Cred că e bine pentru fotbalul românesc, pentru spectacol.

Fără presiune nu se poate, dar obiectivul nostru este clar. Nu cred că trebuie să amintim acest lucru la fiecare meci”, a declarat Adrian Mutu la finalul meciului cu UTA Arad.