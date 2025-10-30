După ce s-a zvonit inițial că Dan Petrescu ar urma să revină la CFR Cluj, se pare că șefii clubului din Gruia s-au reorientat către fostul selecționer al naționalei U21. Pancu și-a dat acordul după câteva runde de negocieri și a fost deja anunțat ca noul antrenor al fostei campioane.



Fostul selecționer al naționalei de tineret va prelua echipa începând de sâmbătă, după meciul pe care CFR Cluj îl va disputa în compania celor de la Dinamo. Pe banca tehnică vor fi tot ”interimarii” Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban.



Daniel Pancu e noul antrenor al lui CFR Cluj



„Bun venit în familia CFR, Daniel Pancu!

CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Daniel Pancu este noul nostru antrenor.

În ultimii doi ani, fostul internațional a fost selecționerul Naționalei de Tineret a României, alături de care a participat la Campionatul European U21 din Slovenia. Anterior, Daniel Pancu a mai pregătit România U20, dar și formațiile Rapid București și Poli Iași.

Noul nostru antrenor își va intra în atribuții începând de sâmbătă, după partida cu Dinamo. Îi urăm, pe această cale, mult succes, cât mai multe reușite și amintiri frumoase alături de noi!”, a transmis CFR Cluj.

