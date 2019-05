Becali negociaza in SECRET acest transfer. Detalii de ultima ora: cluburile s-au inteles! Jucatorul poate semna in orice moment

Gigi Becali construieste deja o noua echipa pentru sezonul viitor.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Sursele www.sport.ro sustin ca FCSB e aproape de transferul lui Adrian Sut de la FC Clinceni. Stelistii n-au avut nicio problema in discutiile cu liderul din B, cu care au o relatie aproiata. Trebuie sa-l convinga insa si pe fotbalistul de 20 de ani sa accepte contractul propus.

Dupa Oaida si Belu, Sut ar deveni al 3-lea transfer facut de Becali pentru 2019-2020, sezon in care nu mai concepe sa rateze titlul.

La fel ca Oaida, Sut joaca mijlocas central. Pustiul crescut la Oradea a fost in atentia lui Watford pe vremea in care era junior si chiar a fost in Anglia pentru antrenamente timp de o saptamana. Ca senior, Sut a trecut pe la Tg. Mures, Unirea Sucu, Pandurii si Clinceni. Cu ultima e la un pas de promovarea in Liga 1. In acest sezon din B, Sut are 28 de meciuri si 3 goluri marcate.