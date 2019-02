Asta ar fi cea mai mare surpriza din mandatul lui Contra: pregateste convocarea unui jucator din Italia! Poate debuta la 26 de ani

Cosmin Contra pregateste o convocare surpriza la nationala Romaniei.

Vasile Mogos, jucator la Cremonese, este fotbalistul care i-a atras atentia selectionerului. Contra nu exclude posibilitatea ca Mogos sa fie convocat la urmatoarea actiune a nationalei.

"Un jucator roman, plecat de foarte mult timp din Romania, din Vaslui, familia lui plecand in urma cu 21 de ani din tara, mi-a spus tatal lui, cand m-am intalnit la meci cu el. O familie saraca, muncitoare, s-a deplasat aproape toata familia la munca in Italia. Mogos a reusit in fotbal, e un jucator interesant, mai ales daca va continua in viitor la fel. Joaca meci de meci la Cremonese, a dat si doua, trei goluri, e un jucator care poate sa vina la echipa nationala si ne poate ajuta in anumite momente", a spus Contra pentru ProSport.

Fundasul central in varsta de 26 de ani a mai jucat pana acum la Vicenza, Lumezzane, Teramo, Reggiana sau Ascoli.

Urmatorul meci al echipei nationalei este programat pe 23 martie. Partida cu Suedia din preliminariile EURO 2020 este in direct pe ProTV, cu incepere de la ora 19:00.