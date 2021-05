"Cum sa intrebi asa ceva?!" Ouzounidis a rabufnit la finalul meciului cu Academica! Intrebarea care l-a scos din sarite

CSU Craiova a incheiat pe trei in acest sezon, iar Marinos Ouzounidis are sanse mici sa continue in Banie.

Desi a ratata obiectivul, acela de a castiga titlul, Ouzounidis nu ia in calcul o despartire de Craiova. Mai mult, antrenorul grec s-a aratat extrem de deranjat in momentul in care a fost intrebat daca va continua pe banca "leilor" in sezonul viitor.

Grecul a tinut sa reaminteasca faptul ca mai are contract cu gruparea din Banie inca un sezon.

"De ce ma intrebi acest lucru? Eu am contract inca un an. Trebuie sa evitam astfel de intrebari. Am contract!", a raspuns Marinos Ouzounidis, vizibil iritat.

Cu Ouzounidis la carma, Craiova a incheiat sezonul pe trei, cu 41 de puncte, la 13 puncte in spatele campioanei CFR Cluj si la patru de FCSB.