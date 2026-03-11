Preț de câteva etape bune, Dinamo a ținut pasul cu Universitatea Craiova și Rapid în lupta pentru locurile fruntașe din campionat, dar a ”căzut” pe locul cinci după trei înfrângeri consecutive: cu Rapid (1-2), FC Argeș (0-1) și CFR Cluj (0-2).

Chiar dacă primul loc este la patru puncte distanță de primul loc, Ionuț Negoiță, fostul acționar de la Dinamo, crede că fosta sa echipă ar trebui să-și fixeze ca obiectiv pentru acest sezon calificarea în cupele europene.

Ionuț Negoiță: ”Ar fi momentul ca Dinamo să se califice în cupele europene”

Cel care a fost implicat la Dinamo ca acționar în perioada 2012-2020 urmărește atent tot ce se întâmplă la fosta sa echipă. În urmă cu doi ani a revenit la club în calitate de sponsor, cu una dintre societățiile sale.

”Mi-aș dori, clar, să terminăm pe un loc de Europa. Sper să ieșim din contextul ăsta, că în ultima vreme, din păcate, lucrurile n-au mers chiar bine. Play-off-ul e alt campionat și am speranțe că se va face o treabă bună. Clar mi-aș dori, în calitate de dinamovist, de sponsor, de fost acționar, să merg și eu cu echipa la meciuri pe afară. Ar fi momentul.

(n.r. - Se mai poate câștiga titlul?) Normal că tragem speranțe, dar măcar un loc de cupă europeană ar fi realizabil, consider mai realizabil decât titlul. Șanse de titlu sunt, dar nu e o treabă ușoară deloc.

(n.r. - Cupa României ar trebui să fie un obiectiv?) Și Cupa României, faptul că suntem acolo fără discuție e un lucru bun, e o șansă care trebuie jucată până la capăt. Dinamo, anul acesta, a avut un parcurs bun. Chiar foarte bun în anumite perioade”, a spus Ionuț Negoiță, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Clasamentul din play-off după înjumătățirea punctelor arată astfel:

1. Universitatea Craiova – 30 puncte

2. Rapid București – 28 puncte

3. Universitatea Cluj – 27 puncte

4. CFR Cluj – 27 puncte*

5. Dinamo București – 26 puncte

6. FC Argeș – 25 puncte

*a beneficiat de rotunjirea punctajului

Campioana României va evolua în turul 1 preliminar din UEFA Champions League, câștigătoarea Cupa României va merge în turul 1 preliminar din UEFA Europa League, iar locurile 2 și 3 pot ajunge în UEFA Europa Conference League.