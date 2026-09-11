Mai mult decât atât, pe YouTube a fost publicată și o piesă în spaniolă intitulată „Kylian Mbappe, Kylian Dictador”, care a ajuns până la 3,3 milioane de vizualizări. În melodie, Mbappe este prezentat drept cel care „taie și spânzură” la gruparea de pe Santiago Bernabeu.

Glumele în care starul lui Real Madrid este înfățișat ca un „dictator” au devenit virale pe parcursul Cupei Mondiale din 2026.

Decarul lui Real Madrid și al naționalei Franței a reacționat la glumele care se fac la adresa sa. Căpitanul reprezentativei „Cocoșului galic” a înțeles partea amuzantă din situație, însă s-a arătat și întristat de faptul că este comparat cu criminali ai istoriei. Mbappe a explicat că astfel sunt bagatelizate momente dureroase pentru omenire.

Kylian Mbappe: „E un amestec de lucruri”

„O parte din asta e amuzant pentru că ai senzația că, pentru unii oameni, totul e o glumă. Există și o parte mai puțin amuzantă pentru că știm daunele pe care le-au provocat astfel de oameni de-a lungul istoriei.

Să fii comparat cu oameni care îi ucid pe alții sau care au făcut milioane și milioane de oameni nefericiți... Nu am făcut vreodată așa ceva în viața mea, deci e un amestec de lucruri.

Pe de o parte, știu că e făcut într-un mod vesel și nu merge atât de departe, dar uneori arată o lipsă de conștientizare politică și umană la oameni. Ousmane e diferit. A găsit asta pe rețelele de socializare! Doar râde”, a declarat Kylian Mbappe, într-un interviu acordat pentru France Football și citat de L'Equipe.