Deși eroul meciului a fost Darius Olaru, autorul ambelor goluri (32', 56'), antrenorul Elias Charalambous a avut un alt favorit la finalul partidei.



La finalul partidei, tehnicianul cipriot a mutat reflectorul de pe căpitanul său pe tânărul Ionuț Cercel, în vârstă de doar 18 ani, aflat la al doilea meci ca fundaș central.



"Acoperă o poziție unde avem probleme"



Charalambous și-a lăudat întreaga echipă pentru modul în care a dominat jocul: "Cred că din primul până în ultimul minut am controlat meciul".



Tehnicianul cipriot a ținut însă să-l evidențieze pe puștiul aruncat în defensivă din cauza problemelor de lot. "Pentru Cercel suntem foarte fericiți, în special pentru că e un jucător tânăr. Suntem fericiți că se descurcă bine, mai ales acum că este fundaș central, poziție unde avem probleme. Sper să continue jocul bun", a spus antrenorul roș-albaștrilor.



Victoria de la Cluj, a doua consecutivă fără gol primit, îi dă încredere lui Charalambous în lupta pentru revenirea în fruntea clasamentului.



"E foarte important în fotbal să păstrezi poarta intactă. Meciul trecut cu UTA, meciul acesta am reușit să nu luăm gol. Ai șanse mai mari să câștigi când nu iei gol. Încet-încet trebuie să recuperăm puntele pierdute la început", a completat cipriotul.

