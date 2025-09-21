După 3-1 cu FC Botoșani, finanțatorul campioanei României s-a arătat dezamăgit și este gata să facă o serie de schimbări în următoarea perioadă de mercato. Vlad Chiricheș (35 de ani) va fi primul sacrificat.



Fostul fundaș de la Tottenham, Napoli și Sassuolo a fost tras pe ”linie moartă” de Gigi Becali, dar în cele din urmă patronul FCSB-ului s-a răzgândit, iar Chiricheș a revenit în lot. Din iarnă, însă, internaționalul nu va mai face parte din planurile echipei.



Gigi Becali: ”Neapărat fundaș central și mijlocaș central”



În plus, Mihai Popescu (32 de ani) nu va mai juca în Superligă pentru FCSB. Becali plănuiește să-l păstreze pe fundașul central doar pentru meciurile din cupele europene.



“La iarnă, neapărat fundaș central și mijlocaș central. Chiricheș, îți dai seama că nu mai… Popescu n-o să mai joace, o să joace în Europa”, a spus Becali, la Fanatik.ro.



În urma acestui rezultat, FC Botoșani urcă pe locul doi, cu 19 puncte, la patru puncte distanță de liderul Universitatea Craiova și la egalitate cu Rapid, dar cu un meci în plus. De partea cealaltă, FCSB rămâne cu șapte puncte și este pe locul 13, la egalitate cu Hermannstadt și CFR Cluj.



FCSB rămâne cu o singură victorie, patru rezultate de egalitate și cinci înfrângeri după această rundă. Doar Petrolul, Csikszereda Miercurea Ciuc și Metaloglobus București stau mai rău în clasament.

