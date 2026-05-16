FC Voluntari s-a impus în fața Stelei, scor 4-2, într-un meci din runda a 10-a din play-off-ul Ligii 2, care s-a jucat în Ghencea.

Partida a fost arbitrată de centralul Istvan Kovacs.

Daniel Oprița, deranjat de situația de la Steaua: „Probabil, a fost ultimul meci la Steaua!”

Antrenorul „roș-albaștrilor” a vorbit despre incertitudinile de la Steaua.

Daniel Oprița a fost întrebat dacă va continua la echipa din Ghencea, iar tehnicianul al cărui contract se încheia la finalul acestui sezon a dat de înțeles că nu va continua.

„Nu pot să spun dacă mai rămân. Eu mai am contract până la 30 iunie. Apoi, dacă voi primi vreo ofertă de la vreun club... vom vedea. Sunt liber de contract. Probabil, a fost ultimul meci la Steaua!

Nu poate fi vorba de prelungire (n.r. de contract), în condițiile în care este situația care este. Nimeni nu știe nimic! Comandantul nu poate veni să ne ofere mie și jucătorilor contracte, în condițiile în care nu se știe bugetul.

Aș fi vrut să fie... Mi-a plăcut cum a vorbit domnul ministru, dar suntem la fotbal, timpul e foarte scurt, ar trebui să spună dacă e albă sau neagră!

Suntem și noi antrenori, vrem să ne facem treaba și nu putem sta până în ultimul moment. Dăm banii sau nu dăm banii.... Să spună ceva. Ori o desființăm, ori jucăm cu juniorii, ori avem drept de promovare.

Trebuiau să fie jucătorii semnați până acum. Mai sunt doi jucători cu contract, restul pleacă!

Situația trebuie lămurită”, a spus Daniel Oprița.

Sepsi a revenit în Superliga

FC Voluntari și Sepsi OSK au încheiat la egalitate perfectă de puncte (64), însă formația din Harghita merge mai departe datorită numărului mai mare de puncte acumulate în sezonul regulat.

Astfel, Sepsi OSK promovează direct în Superligă, în timp ce FC Voluntari va disputa barajul de menținere/promovare.

Ilfovenii vor întâlni Hermannstadt sau Unirea Slobozia, iar Chindia Târgoviște va juca cu Farul Constanța sau Petrolul Ploiești (în funcție de rezultatele din play-out).