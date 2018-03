"O sa-l tina pana la finalul sezonului!" Probleme pentru Dica: Gnohere se confrunta cu o accidentare si nu va fi 100% pentru restul campionatului

Nicolae Dica spune ca francezul Gnohere, golgheterul Stelei, se confrunta cu o accidentare. El va putea juca, dar nu e la 100% din capacitate.

Gnohere s-a antrenat mai multe zile separat in pauza competitionala prilejuita de meciurile echipei nationale. Abia in aceasta saptamana a reusit sa se antreneze alaturi de colegii sai, a dezvaluit Nicolae Dica.

Antrenorul stelist a vorbit astazi in cadrul unei conferinte de presa, inaintea meciului pe care echipa sa il va disputa duminica seara impotriva Iasiului.

"Bizonul are o problema, in ultimele 3 zile a facut antrenament cu echipa, dar restul le-a facut separat. Dar si el este ok, chiar daca va merge cu aceasta problema pana la finalul sezonului", a spus Nicolae Dica.