Dica a iesit la atac! Bratu si Marica, vizati, dupa ce l-au propus pe Rednic la Steaua: "E lipsa de respect! Nu suntem pe 6 si n-am fost eliminati in preliminarii"

Lui Nicolae Dica nu i-au picat bine recomandarile facute de Bratu si Marica. Acestia au spus ca "Rednic ar face performanta la Steaua".

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Nicolae Dica a vorbit astazi in cadrul unei conferinte de presa, inaintea meciului pe care echipa sa il va disputa impotriva Iasiului lui Stoican. Dica s-a enervat si le-a raspuns lui Bratu si Marica.

"Pana la plecarea mea lui Budi mai avem doua luni. Treubie sa ne concentram pe ce avem de facut si vom vedea la vara daca va pleca. Vom vedea daca voi ramane si eu aici. Amv azut ca si Bratu, si Marica au spus ca Rednic poate face performanta la FCSB. Lumea uita ca noi ne-am calificat in primavara Europa League.



Cred ca ar fi ami bine sa mearga Rednic la Dinamo, pentru ca acolo nu se face performanta! Poate e mai indicat acolo, pentru ca e un club de traditie la care nus e mai face performanta. Mi se parea normal ca Bratu si Marica sa spuna ca Steaua are antrenor. E lipsa de respect! nu suntem pe locul 6 si in Europa League nu am fost eliminati inca din preliminarii", a spus Dica.