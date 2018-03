Dezvaluirea lui Dica, dupa episodul Cluj: "L-am luat separat pe Alibec si am discutat sincer". Ce s-a intamplat dupa gestul nervos al atacantului

Dica si Alibec s-au impacat la scurt timp dupa episodul nervos al atacantului din meciul cu CFR. Atunci, Alibec s-a suparat dupa ce a fost inlocuit.

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Nicolae Dica a vorbit astazi in cadrul unei conferinte de presa, inaintea meciului pe care echipa sa il va disputa impotriva lui CSM Iasi, duminica seara.

Dica a dezvaluit ca a avut in aceasta perioada o discutie particulara cu Denis Alibec, fotbalist care va fi cel mai probabil titular in meciul impotriva echipei lui Stoican.

"Ce s-a intamplat la Cluj a fost un episod doar pentru presa. Eu am avut o discutie foarte sincera cu Alibec, el stie ca a gresit acolo. Am trecut peste acest lucru. In anumite momente trebuie sa intelegi ca unii fotbalisti pot avea astfel de reactii. Si eu am fost jucator si stiu! E important sa discuti cu fotbalistul, sa-l ajuti, nu sa-i dai in cap.

Va fi in loc pentru meciul de duminica", a spus Nicolae Dica.