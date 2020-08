Ongenda, inapoi in Liga 1? Valeriu Iftime confirma interesul: "Se discuta cu Ongenda. Cred ca va veni. Incerc sa il readuc la Botosani"

Botosani incearca sa il repatriezeze pe Hervin Ongenda.

Patronul celor de la Botosani, Valeriu Iftime, a declarat ca incearca sa il aduca inapoi pe mijlocasul francez in varsta de 25 de ani. Moldovenii si l-ar dori si pe Fabbrini, insa italianul este sub contract cu Dinamo.

"Se discuta cu Ongenda. Cred ca va veni. Incerc sa il readuc la Botosani. Marius e cel care il vrea tare mult. Il jocul lui are nevoie de un decar cu imagine, sper sa vina. Lui Fabbrini i-am facut o oferta, dar nu am avut discutii foarte apropiate, deoarece el este jucatorul lui Dinamo. Nu cred ca vine la Botosani. El este un jucator exceptional", a declarat Valeriu Iftime la emisiunea Ora exacta in Sport de pe PRO X.