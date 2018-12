OUT de la FCSB! Becali a anuntat o noua plecare: "Ii dau bani pentru reziliere, dar nu stiu daca vrea!" Situatia IMPOSIBILA a jucatorului

Hristo Zlatinski nu mai are viitor la FCSB. Mijlocasul bulgar de 33 de ani a prins doar 143 de minute in acest sezon si nu s-a mai aflat in lot de la partida cu Poli Iasi! FCSB este nevoita sa-l tina insa pana in vara deoarece Zlatinski a jucat deja pentru Universitatea Craiova in acest sezon, in Supercupa pierduta cu CFR Cluj.

"Lui Zlatinski o sa-i dau niste bani pentru reziliere, dar nu stiu daca vrea el sa plece, pentru ca nu mai are unde sa se duca. Am gresit cand l-am adus. Nu ati vazut ca nu mai e nici rezerva..." a spus Gigi Becali dupa victoria cu Botosani.

Becali a anuntat deja ca doreste sa aduca 2 mijlocasi centrali in iarna astfel ca sansele lui Zlatinski de a mai juca in urmatoarele luni sunt si mai mici, cu atat mai mult cu cat FCSB nu mai se afla in Cupa Romaniei, acolo unde Zlatinski ar fi putut sa fie folosit.