BOTOSANI - FCSB | Singurul jucator pe care Gigi Becali il lauda: "O sa-l imbratisez si o sa-i multumesc! E motorul echipei!"

Gigi Becali si-a luat din nou la rost jucatorii, chiar daca echipa a jucat. Fundasii centrali si mijlocasii centrali au devenit tintele preferate ale patronului FCSB in ultima perioada.



Totusi, Gigi Becali are si un jucator preferat: Tanase este fotbalistul pe care patronul l-a laudat dupa victoria de la Botosani.



"In fata avem tripleta. Tanase e motorul echipei. O sa-l imbratisez si o sa-i multumesc. Face el ce face si tine echipa. Nu a dat gol, dar munceste mult!", a declarat Gigi Becali la DigiSport.