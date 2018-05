"Omrani si-a recunoscut semnatura!" CFR Cluj anunta ca il va da in judecata pe expertul grafolog care a concluzionat ca NU Omrani a semnat contractul

Astazi se va da decizia in cazul contractului contestat de Omrani.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Directorul sportiv al celor de la CFR Cluj, Bogdan Mara, sustine ca Omrani si-a recunoscut semnatura in fata Comisiei de la LPF si ca CFR intentioneaza sa il dea in judecata pe expertul grafolog care a concluzionat ca nu e semnatura lui Omrani.

"Vom vedea la comisii, astazi este termen si se va judeca acest caz. Noi suntem convinsi si nu avem nici macar 1% dubii ca nu este cum am spus ca Omrani este cel care a semnat acest contract, chiar daca el nu isi aminteste sau nu vrea sa-si aminteasca dar a semnat acest contract.



In momentul in care a semnat acest contract, clubul era in insolventa. In insolventa, ca sa semnezi un contract, ai nevoie de acordul administratorului judiciar care a asistat la acest contract. Si acest contract exista in 3 exemplare semnate de el, are 14 pagini si trebuie semnat pe fiecare pagina. Cat de nebun sa fie cineva sa imite semnatura lui Omrani pe 14 pagini, cate 3 exemplare? Sa fie si un administrator judiciar care sa incuviinteze acest lucru. Sunt prea multe lucruri care se intampla. Noi stim 100% si vom merge pana in panzele albe cu acest caz daca este nevoie si se va demonstra pana la urma ca este semnatura lui Omrani.



El este influentat de un fel de impresar, apropiat de el. El nu a fost impreuna cu Omrani cand s-a semnat acest contract, a aparut dupa aceea. A aparut vara trecuta si probabil incearca si el sa-si ia niste bani. Asa cum a spus si Gigi Becali probabil au fost contactati prin cineva. Acestia i-au pus la dispozitie si un avocat care il reprezinta in acest caz, avocatul Dan Idita este clar pus de cei de la FCSB sa-l reprezinte in acest caz. Au existat contacte intre cele doua parti, lucru care iar nu este normal, sa vorbesti cu jucatori care se afla sub contract cu alt club. Si iar nu este normal ce s-a intamplat saptamana trecuta cand domnul Gigi Becali a iesit si a spus ca 100% Omrani este jucatorul FCSB-ului, lucru care nu e normal inaintea ultimului meci. A fost o incercare de destabilizare si sa nu fie concentrat pentru ultimul meci. Iar meritul este cu atat mai mare al lui Dan (Petrescu) si al celor din staff ca au reusit sa-l mobilizeze.



Cei de la FCSB inainte de fiecare meci cumpara un jucator de la echipa adversa, practici pe care le fac doar ei. Noi n-am spus ca il vrem pe Budescu, n-am iesit sa spunem asta. Am fost intrebati despre el, am si spus ca vom discuta la sfarsitul campionatului. Nu am spus ca am vorbit cu Budescu sau ca am semnat cu el.



Va spun care e problema la Omrani. A semnat un contract pe 5.000 de euro cand echipa era in insolventa, dupa un timp, clubul i-a oferit un nou contract pe 5.500 de euro si alte bonusuri. In acest sezon, el a castigat banii de pe contractul nou, deci 5.500 de euro si bonusurile din contractul nou. Adica el a luat mai multi bani si bonusurile si a fost multumit de acest lucru. Nu a spus: de ce imi dati 5.500 de euro in loc sa-mi dati 5.000? De ce imi dati bonusurile? Ca in primul contract nu existau aceste bonusuri pentru victorie, pentru numarul meciuri. Dar de cand a aparut acest impresar, de 6 luni, lucrurile s-au schimbat. Nu mai recunoaste acest contract. Pai cum nu recunoaste cand ia banii de pe acest contract si bonusurile? La Liga, la prima sedinta, i s-a pus in fata un contract. Omrani nu stia daca in fata lui este primul contract sau cel pe care il contesta. Si a fost intrebat: asta e contractul tau? Da. Asta e semnatura ta? Da. Pai si cei de la Liga i-au spus: pai acesta e contractul pe care il contesti! E lucru consemnat acest lucru. Prea multe lucruri exista. Si ce a aparut ieri.. vom contesta cine a facut ultima expertiza. Probabil vom merge si in penal cu acest om. O sa vedeti mai multe, nu pot sa vorbesc pentru ca astazi se judeca si vom vorbi dupa" a spus Bogdan Mara la Ora Exacta in Sport de la Pro X.