"Voi fi foarte suparat pe echipa daca nu se intampla asta, va spun de pe acum!" Discurs incredibil al lui Dan Petrescu dupa victoria cu Rennes

Din articol Declaratiile lui Dan Petrescu de la conferinta de presa

Petrescu abia a batut-o pe Rennes, dar se gandeste deja la meciul cu Dinamo din campionat.

Super Dan vrea victorie si in Stefan cel Mare, altfel le transmite jucatorilor ca 'va fi foarte suparat". Petrescu nu sarbatoreste dupa victoria cu Rennes. Asteapta ca echipa lui sa mai obtina un punct in urmatoarele doua partide, cu Lazio si Celtic.

"CFR a avut o situatie in care a obtinut 10 puncte si n-a reusit sa se califice mai departe. Noi, cu 10 puncte ne calificam. Celtic are 3 echipe, nu doua. Probabil o sa joace cu fotbalisti care n-au evoluat foarte mult, sa vrea sa demonstreze. Lazio va dori sa castige ca sa se califice.

L-am pierdut pe Rondon, sunt ingrijorat!

Se intampla multe in mintea mea in timpul unui meci. Mi-a parut rau ca m-am bucurat asa la gol. Am simtit nevoia sa ma eliberez putin, erau peste noi.

Arlauskis n-a mai facut de vreo 13 ani un meci ca asta! De cand eram la Urziceni si am batut Sevilla! Azi a fost mai bun ca atunci. Noi am avut portarul in forma azi, pe Arlauskis, si pe Rondon care a intrat si a dat gol. Jucatorii mei au muncit extraordinar si au batut o echipa care i-a invins de doua ori pe Mbappe si pe Neymar si pe Cavani in 3 luni!

Nu tot timpul castiga cine merita. Cand jucam in campionat, suntem favoriti, dar in Europa e altceva.

Nu mi-a venit sa cred cand am vazut 6 minute de prelungire. Putea sa dea si 10 pentru ca arbitrul a fost foarte bun.

Nici in visele noastre frumoase nu ne asteptam sa avem 9 puncte dupa 4 meciuri. Acum, voi fi foarte suparat daca nu vom scoate ceva de la meciul cu Dinamo. Neaparat trebuie sa scoatem ceva de la meciul asta! Ce sa mai pregatim? Maine ce antrenament fac? Pe urma trebuie sa zburam la Bucuresti."