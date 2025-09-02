Universitatea Craiova domină autoritar startul de sezon în Superliga și, după opt etape, s-a instalat confortabil pe fotoliul de lider, cu un avans considerabil față de marile rivale, FCSB și CFR Cluj, care se zbat în a doua jumătate a clasamentului.



Lider în SuperLigă, cu 20 de puncte acumulate din șase victorii și două remize, clubul din Bănie are un parcurs aproape perfect. În contrast, granzii FCSB și CFR Cluj au un start de coșmar, ambele echipe având doar câte șase puncte și ocupând locurile 13, respectiv 14 în clasament.



Sorin Cârțu rămâne cu picioarele pe pământ



Chiar dacă diferența de 14 puncte este uriașă, Sorin Cârțu, președintele de onoare al oltenilor, este convins că lupta pentru campionat se va da tot cu cele două forțe ale fotbalului românesc. Oficialul Craiovei a transmis că echipa sa trebuie să rămână concentrată.



"Ce se întâmplă la ei (n.r. - la FCSB) nu mă interesează, e problema lor. Din punctul meu de vedere, CFR și FCSB au timp să recupereze și să se bată pentru campionat. În obiectivul nostru tot cu ei ne vom bate până la sfârșit", a spus Cârțu la Digisport.



Acesta a subliniat și importanța suporterilor în încercarea echipei de a cuceri titlul în acest sezon: "Noi am mai fost acolo o dată la campionat, cu starea de COVID, cu stadioane goale, a lipsit exact ingredientul care lipsea pentru performanță: publicul. Uitați-vă ce a putut să fie la meci (n.r. - cu Bașakșehir), când ne-au susținut. Vrem să fim acolo până la ultima strigare".

