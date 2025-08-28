Fostul mare jucător și antrenor al oltenilor a povestit cum s-a implicat personal în aducerea portarului Pavlo Isenko și a fundașului Oleksandr Romanchuk, două mutări care au costat clubul din Bănie peste un milion de euro.



"L-am trimis lui Mario Felgueiras"



"Sorinaccio" a explicat că el a fost veriga cheie în realizarea celor două transferuri. Universitatea Craiova a plătit 350.000 de euro celor de la Vorskla Poltava pentru Isenko (22 de ani) și 750.000 de euro clubului Krivbas pentru Romanchuk (25 de ani).



"Sunt niște jucători, precum Isenko, eu l-am primit de la Traian Gherghișan. Romanchuk la fel, tot de la Gherghișan, l-am trimis lui Mario Felgueiras. Nimic nu este întâmplător", a spus Cârțu, la Digisport, subliniind importanța unei rețele de scouting eficiente.



Oficialul craiovean și-a exprimat optimismul înaintea returului cu turcii, în ciuda problemelor de lot. "Din punctul meu de vedere acum ni se întâmplă ceva frumos, ar fi păcat să nu continuăm. Este o problemă cu Baiaram, nu se știe încă sigur... dar cine va intra va face treabă bună", a transmis acesta.



Sorin Cârțu a vorbit și despre revenirea fundașului Juraj Badelj (22 de ani), un jucător de perspectivă frânat de accidentări. "Greu găsești fundaș central de picior stâng. Evoluțiile din Conference îl ajută pentru viitor", a punctat el.



În final, președintele de onoare i-a lăudat și pe noii atacanți, Assad Al-Hamlawi și Steven Nsimba, considerându-i un upgrade față de jucătorii plecați. "Păi, până acum sunt peste Safira și Lukic. Sunt convins că o să vină și cu alte evoluții. E concurență mare între ei. Assad a dat trei goluri, celălalt a dat două", a încheiat Cârțu.

