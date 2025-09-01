Fostul președinte al oltenilor a lăudat atitudinea actuală a antrenorului, dar a amintit și de momentele tensionate din primul mandat.



Mirel Rădoi (44 de ani) s-a întors la conducerea Universității Craiova pe 29 ianuarie 2025, după o primă perioadă care a durat doar 20 de meciuri, între august și decembrie 2022. Impactul a fost imediat: în actualul sezon, echipa a obținut 6 victorii și 2 remize în primele 8 etape din campionat și a securizat prezența în grupele unei competiții europene după 6 meciuri de calificare.



"Acum e un altfel de Mirel"



Sorin Cârțu a subliniat că Rădoi și-a analizat greșelile din trecut și a revenit cu o altă abordare, mult mai matură. Fostul oficial al clubului a rememorat episodul tensionat din 2022, când deciziile radicale ale tehnicianului puteau costa scump clubul.



"El s-a schimbat față de ce a fost prima dată. Spuneați și voi de deciziile alea pe care le-a luat de unul singur. Păi ce s-a întâmplat atunci cu Vînă și cu Hanca… Ne-a trecut glonțul pe la ureche, cu atitudinea pe care a avut-o el față de jucătorii respectivi. Dar acum e un altfel de Mirel. Și asta e ceva pozitiv. A știut să își facă o analiză, unde a greșit și cum să reacționeze", a spus Sorin Cârțu pentru Fanatik.



Acesta a adăugat că revenirea lui Rădoi s-a datorat calităților sale de necontestat, anume etica de muncă și viziunea de joc, motive pentru care s-a și reconciliat cu patronul Mihai Rotaru. "Rădoi tocmai pentru ce a arătat în prima perioadă de la Craiova a fost adus înapoi. Pentru că este un antrenor care muncește foarte mult, e un antrenor care știe să transmită din filozofia lui", a completat Cârțu.

