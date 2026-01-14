Ofri Arad ajunge la FCSB liber de contract, iar Gigi Becali a anunțat că va plăti aproximativ 400.000 de euro cu bonus de instalare și comision pentru agenții jucătorului.

Israelienii au fost surprinși de anunțul făcut de Gigi Becali și au amintit un precedent ”trist” pentru Ofri Arad

Finanțatorul campioanei României a dezvăluit că unul dintre motivele pentru care este încântat de venirea lui Ofri Arad este faptul că jucătorul este evreu.

Israelienii au auzit anunțul făcut de Gigi Becali și s-au declarat surprinși de motivul pentru care patronul de la FCSB l-a dorit la echipă pe Ofri Arad.

”Patronul controversat al lui FCSB, Gigi Becali, a oferit o declarație surprinzătoare”, au notat israelienii, care mai apoi au continuat cu motivul pentru care patronul a fost încântat de transferul lui Ofri Arad, faptul că jucătorul în vârstă de 27 de ani este evreu.

Cu toate acestea, jurnaliștii de la Hayom și-au amintit de un precedent care nu îl încurajează deloc pe Ofri Arad înainte de noua sa aventură din fotbalul românesc.

Klemi Saban, fundașul lateral israelian, a evoluat în opt meciuri pentru FCSB, în sezonul 2006-2007 și a bifat și două apariții în Champions League, cu Dinamo Kiev (scor 4-1) și cu Real Madrid (scor 1-4).

Israelianul a plecat cu scandal de la FCSB, după o ieșire nervoasă a lui Gigi Becali la adresa lui. Saban i-a dat o replică dură lui Gigi Becali, pe care l-a numit dictator: ”Nu prea îmi face plăcere să vorbesc despre Becali. M-a tratat urât. Eu consider că mi-am făcut treaba la Steaua și nu meritam să fiu forțat să plec.

El este un dictator, se amestecă în treburile echipei, am auzit că se comportă la fel cu alți jucători. Deci nu eu eram problema. El era. Tot timpul voia să dea afară jumătate de echipă”, spunea Saban la acel moment.

”Patronul în vârstă de 67 de ani este cunoscut pentru ’gura lui mare’ și este implicat în mai multe scandaluri din fotbalul românesc. Klemi Saban a jucat la FCSB în sezonul 2006/07, iar după ce a comis o greșeală într-un meci cu Real Madrid, Becali i-a cerut antrenorului să nu îl mai folosească și l-a criticat dur în public. Într-un interviu, Saban a povestit: ’Am început bine, dar apoi a venit meciul cu Real și el a dat ordin să nu mai joc’”, au scris israelienii.

Gigi Becali a anunțat transferul lui Ofri Arad

”I-am trimis contractul lui Ofri Arad. Ne-am și înțeles. Ei au trimis ceva, noi am trimis o contraofertă. Ei au zis OK. Am trimis contractul să îl semneze și trebuie să facă vizita medicală. O va face aici. El nu mai e la Kairat Almaty. Nu are cum să fie gata pentru primul meci.

El a fost căpitan de echipă. În plus, eu am studiat, am citit istoria poporului evreu și am început să îl iubesc foarte mult. Așa le leg eu! Eu voiam un evreu în echipă. Pe mine nu m-a convins, habar n-aveam. MM a spus că e fotbalist, fotbalist, bun, bun. Dacă MM repetă ”e bun, bun” înseamnă că e foarte bun.

Noi mai aveam unul portughez de care zicea că e genul lui Mirel Rădoi. După ce am vorbit eu, au dublat oamenii. Era vorba de 500.000. Când am vorbit eu și am zis că e mai bun ca Șut, au dublat suma. Ăsta e mult mai bun și e și liber, este și evreu.

Acum l-am văzut, are și fizic, văd. Nu poate să joace în cupele europene. O să poată să joace dacă ne calificăm”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

