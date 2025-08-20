Aberdeen pierde un om important chiar înaintea duelului cu FCSB din play-off-ul Europa League. Slobodan Rubezic, fundaș central muntenegrean de 25 de ani, a fost transferat de Korona Kielce.

OUT! Fundașul cotat la 1,5 milioane de euro s-a transferat înainte de Aberdeen - FCSB

Rubezic a semnat un contract valabil până în 2028, cu opțiune de prelungire pe încă un an. El a bifat 42 de meciuri pentru scoțieni în sezonul trecut și este internațional muntenegrean, cu opt selecții și un gol pentru echipa națională.

„Sunt foarte entuziasmat și vesel că am semnat cu Korona. De abia aștept să joc în fața fanilor!”, a spus Rubezic pentru site-ul clubului.

Aberdeen rămâne astfel fără unul dintre stâlpii apărării, cu doar o zi înaintea confruntării cu FCSB. Primul meci al dublei se joacă joi, de la 21:45, pe „Pittodrie Stadium”, în Scoția, și va fi transmis în direct pe VOYO.

FCSB s-a calificat în play-off după ce a trecut cu 6-3 la general de kosovarii de la Drita. În tur, roș-albaștrii s-au impus cu 3-2 pe Arena Națională, iar în retur au câștigat cu 3-1 la Priștina.

1,5 milioane este cota de piață a fundașului născut la Belgrad, în vechea Iugoslavie (în prezent, zona respectivă ar veni Serbia), care deține cetățenie muntenegreană.

