Oficialii lui FCU cer schimbarea modului în care se fac delegările arbitrilor! Nemulțumirile oltenilor

Oaspeții au fost dezavantajați de „centralul” partidei, Ionuț Coza, care nu a acordat lovitură de la 11 metri Sekou Sidibe a fost agăţat în careu de portarul Marian Aioani, în minutul 79 al meciului.

Marcel Pușcaș, directorul general al FC U Craiova, a explicat de ce clubul său a cerut recuzarea arbitrului în ziua meciului.

„Suntem mulțumiți de repriza a doua. Cred că a fost cea mai bună prestație de la începutul sezonului. Îi felicit pe jucători pentru că au avut puterea să revină, asta înseamnă că echipa are forță, dă dovadă de o bună atitudine.

Am dominat la toate capitolele, potrivit statisticilor și asta nu e puțin lucru într-un meci cu Farul.

Din păcate negativ este faptul cum se arbitrează în Liga 1. Acest arbitru, Ionuț Coza, a fost recuzat, însă am aflat foarte târziu de delegarea lui.

Acest arbitru ne-a dezavantajat și în Liga 2, cu Petrolul, dar și în meciul tur cu Farul Constanța, scor final 1-1. Am luat legătura și cu observatorul partidei și m-a asigurat că vorbește cu arbitrul și că va fi totul în regulă. Am luat legătura cu înalți prelați din Federație care m-au asigurat că totul va fi ok. Și tot acest înalt prelat m-a asigurat că va lua legătura cu Vassaras pentru a nu mai delega aceiași arbitri atât la meciul tur, cât și retur al unor echipe”, a spus Marcel Pușcaș, la PRO X, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

FCU Craiova ocupă locul 14 în clasamentul Ligii 1, cu 19 puncte după 22 de etape.